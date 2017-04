Sier takk for seg etter ett år som sjef

Belastningen ble for stor for Alexander Os.

Alexander Os slutter som daglig leder for Reistadløpet etter ett år i stillingen.

– Dette skyldes i hovedsak belastningen jobben har medført i forhold til reising og fravær fra familien. Alexander ønsker derfor som småbarnsfar mer ro og mindre fravær fra hjem og familie i året som kommer, heter det i en pressemelding som Folkebladet har fått tirsdag kveld.

Alexander Os vil fortsatt være tilknyttet Reistadløpet som ambassadør for løpet.

– Alexander har gjort en fantastisk innsats for Reistadløpet og innehar kvaliteter og verdier som Reistadløpet alltid har identifisert seg med. Derfor er Reistadløpet svært fornøyd med at samarbeidet forsetter, uten at Alexander har det daglige lederansvaret, påpekes det videre i pressemeldingen.

Årets utgave av Reistadløpet gikk av stabelen første helga i april, og ble en gedigen suksess.