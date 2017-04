Søreng rammet av snøkaos: - Må venne seg til at våren kan komme sent

Per-Inge Søreng var blant flere som ble rammet av snøkaoset i Sør-Norge mandag.

Nesten alle flyavganger på Gardermoen ble mandag enten forsinket eller innstilt på grunn av snøen på Østlandet. Krf-politiker Per Inge Søreng var blant de som ble rammet av snøkaoset.

- Vi kom til Gardermoen klokken 23.15 i går kveld. Vi skulle egentlig ha landet klokken 19.00, forteller Søreng.

Måtte overnatte på Gardermoen

Han skulle videre med fly til Stavanger.

- Men på grunn av at vi landet så seint var det ingen fly som gikk videre. I tillegg fikk vi ingen informasjon da vi kom til Gardermoen, og billettkontoret var stengt. Så vi måtte bare ordne oss selv med overnatting, forteller Søreng.

De dro tilbake til flyplassen tirsdag morgen for å få tidlig fly.

- Det snør fortsatt men i morges var flyet bare en halv time forsinket.

- Man må venne seg til at våren kan komme sent

Søreng synes det er litt irriterende at man ikke er bedre forberedt på snøvær.

- Når jeg hørte i går at de hadde satt bort utstyret på Gardermoen 15. april så skjønner man jo at det blir som det blir. Men når man bor i Norge så bør man venne seg til at våren kan komme sent. Vi i Nord-Norge er jo ikke uvant med dette, men det er de kanskje i sør, sier han.