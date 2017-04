Her stemmer de for en samlet nordnorsk region

Fylkestinget går inn for en nordnorsk region etter thriller-debatt på fylkestinget.

Mandag har det vært ekstraordinært fylkesting.

Fylkestinget vedtok at de hovedsakelig ønsket sammenslåing av alle de tre nordnorske fylkene. Subsidiært går fylkestinget inn for sammenslåing av Finnmark og Troms med grensejustering i sør, slik at fremtidig grense går ved Tysfjord. Senterpartiet og Rødt stemte mot forslagene og ønsket ikke en region.

Senterpartiet slaktet sammenslåingsplanene i debatten.

– Det er ingen tvil om at dette er en uferdig reform uten innhold. Fylkestinget har tidligere gjort vedtak om at vi har klare forventninger til at denne meldinga må fylles med nye oppgaver. Det har ikke skjedd, og det er sterkt beklagelig, sier Sps Sandra Borch, og fortsetter:

– Vi mener også at frivillighet er viktig og når vi ser at Nordland og Finnmark har klare vedtak om at de ikke ønsker sammenslåing, så mener vi at det ikke er noe grunnlag for sammenslåing. Det blir "borgerkrig” mellom de nordlige fylkene når vi vil slå oss sammen, samtidig som Finnmark og Nordland ikke ønsker det. Et ekteskap må være frivillig for å fungere, sier Borch.

Skillelinjer

Arbeiderpartiet forsvarte vedtaket, og går inn for én region.

– Her går det skillelinjer på kryss og tvers av ulike partier og også på lokalt og regional nivå. Også mellom regjeringen og samarbeidspartene er det uenighet.

Dette handler ikke om hva de ønsker i Nordland eller i Finnmark, men om hva vi ønsker i Troms, sier Arbeiderpartiets Kari-Anne Opsal.

Fylkesrådet består av Ap, Venstre, Krf og Sp. Frp og Høyre kritiserte fylkesrådet for å være splittet i saken.

– Hvordan kan vi vite at fylkesrådet vil følge opp saken helhjertet, når Senterpartiet er mot forslaget som har flertall fylkestinget, sier Høyres Benjamin Furuly.

Stortinget vil gjøre endelig behandling av regionreformen i juni.

– Har ikke lenger tillit til Myrseth

Høyre og Frp stilte et mistillitsforslag etter at Senterpartiet brøt med flertallet i fylkesrådet om regionreformen.

Det ekstraordinære fylkestinget som mandag behandlet regionreformen ble en politisk thriller. Et flertall vedtok å gå for en region i Nord-Norge – det til tross for at Senterpartiet som sitter i fylkesrådet sammen med Venstre, KrF og Ap, gikk imot resten av fylkesrådet og flertallet av fylkestinget. De nektet å stemme for sammenslåing av de nordnorske fylkene.

Mistillit

Høyres gruppeleder Ole-Johan Rødvei leverte umiddelbart et mistillitsforslag etter debatten.

– Dette er den viktigste saken fylkestinget har behandlet de siste ti årene. Når Senterpartiet er så tydelig på at de er mot vedtaket har vi ikke lenger tillit til at fylkesrådet kan lede i denne saken med et parti som ikke helhjertet vil kjempe for denne saken. Fylkesrådsleder Myrseth skjøtter ikke sitt ansvar som leder godt nok, og må ta ansvar for det, sier Høyre-politikeren fra Balsfjord.

Frps John Karlsen stiller forslag sammen med Rødvei.

– Vi har ikke tillit til at fylkesrådet og fylkesrådslederen kan lede på en god måte i denne saken. Fylkesrådet har heller ikke innstilt i saken, men overlatt det til fylkesordføreren. I realiteten vet vi ikke hva fylkesrådet mener om regionreformen. Derfor stiller vi nå mistillitsforslaget.

Myrseth stresser ikke

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth tar ikke på vei over mistillitsforslaget.

– Jeg tar det med ro. Dette er et politisk spill fra Høyre og Frp, som ikke vil få flertall. De støtter oss i vårt syn om regionreformen, og Høyre har selv tatt ut dissens i saker da de satt i fylkesråd, sier hun.

Likevel mener Myrseth at mistillitsforslaget kan få uheldige konsekvenser.

– Høyre og Frp har med dette forslaget svekket Troms sin stemme når vi nå skal i samtaler med regjeringa. Vi kunne snakket med en felles stemme. Det går ikke lenger og det er sterkt beklagelig.

Senterpartiet avviser at de vil støtte mistillitsforslaget, til tross for at fylkesrådet nå må jobbe for sammenslåing i nord.

– Senterpartiet har alltid respekt for de vedtakene som gjøres av fylkestinget, sier deres gruppeleder Sandra Borch, og fortsetter:

– Vi vil kjempe mot sammenslåing på alle andre ledd, men fylkesrådet og vår fylkesråd vil respektere vedtaket som er gjort.

Mistillitsforslaget vil bli behandlet ved neste fylkesting.