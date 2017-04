Skal ha lurt til seg over en halv mill. — må i retten

En kvinne ei 50-årene er satt under tiltale for å ha svindlet NAV for over en halv million kroner.

Det er statsadvokatene i Troms og Finnmark som har tatt ut tiltale mot Finnsnes-kvinnen. Ifølge tiltalebeslutningen skal kvinnen siden 1. juni i 1997 fram til 30. september i 2014 ha forledet NAV til å utbetale 515.233 kroner i uførepensjon. Av det samlede beløpet er det snakk om 394.109 kroner i barnetillegg og 121.114 kroner i grunnpensjon, som kvinnen ikke en hadde krav på. Måten hun forledet NAV for pengene skal, ifølge tiltalebeslutningen, å holde tyst om at hun bodde sammen med barnefaren. «Dette medførte tap eller fare for tap tilsvarende det urettmessig utbetalte beløpet for NAV», påpekes det. Det er satt av en dag til rettssaken som går for Senja tingrett 26. juni i år.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her Følg Folkebladet på Facebook