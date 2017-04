Sjekk det varselet — nå kommer våren

Man vel kanskje med sikkerhet si at våren får fotfeste i regionen denne uka. Meteorologene lover solskinn og «varme» temperaturer hele uka.

Mens det i sør er varslet mengder med snøbyger og vanskelige kjøreforhold, kan vi i nord bare glede oss til å nyte det deilige vårværet denne uka.

Meteorologikonsulent for Værvarslinga i Nord-Norge, Signe Alvarstein, forteller til avisa Nordlys at man i Troms får gode temperaturer denne uka.

- Det tyder på mye solskinn og lite skyer, sier hun.

- Blir fint med vår

Ser man på yr.no loves over to plussgrader mandag og tirsdag. Onsdag, torsdag og fredag legger temperaturen seg på over fem plussgrader. Til helga skal det bli atskillelig varmere.

- Det blir pent vær i hele Nord-Norge, med unntak av noen skyer i Finnmark, forteller Alvarstein videre til avisa.

Ifølge henne er det bare å finne fram solbrillene.

- Etter en så lang vinter, blir det fint med vår, legger hun til.

- Mye vil smelte

Til helga vil temperaturen ifølge yr.no legge seg på nærmere ti grader.

- Uka byr på vårfølelse, med lite vind og mye sol, sier hun.

Ifølge henne vil mye av snøen smelte bort.

- Men for at alt skal forsvinne, må det komme litt regn også, sier hun, noe det imidlertid ikke er varslet å gjøre.

- Heldige

Mandag og tirsdag i neste uke ser også svært lovende ut. Ifølge Alvarstein ser det ut til bli en fin start på mai måned.

- Vi er heldige som ligger på denne siden av lavtrykket, som ligger lenger sør i landet, sier hun avslutningsvis til avisa Nordlys.