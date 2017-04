Så mange ulovlige våpen har blitt levert til politiet

Politiet i Troms har så langt mottatt 111 våpen og 21 kilo ammunisjon i forbindelse med det pågående våpenamnestiet. Og de vil gjerne ha mer.

Fra 1. mars til 31. mai i år kan man levere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

- De som har ulovlige våpen kan søke om å få beholde våpenet, søke om å få det registrert for å kunne selge det videre, plombere og beholde våpenet, eller levere det inn til destruksjon, sier Per Øyvind Skogmo, konstituert leder for Forvaltningsenheten ved Troms politidistrikt, i en pressemelding.

Man risikerer ikke straff for ulovlig våpenbesittelse, tilbakekall av våpenkort eller avslag på fremtidige søknader fordi man benytter seg av amnestiet.

- Vi håper de som fortsatt har ulovlige våpen benytter seg av årets amnesti, som varer til og med 31. mai, understreker Skogmo.

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil to års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen seks år. Har man våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles.

Innleverte våpen i Troms politidistrikt i mars:

Hagler: 55 Rifler: 36 Revolvere: 5 Pistoler: 15 Kombinasjonsvåpen: 0 Maskinpistoler: 0 Maskingevær: 0 Totalantall amnestivåpen: 111

Annet:

Ammunisjon og lignende.: 21,35 kg Granater: 0 Kniver og lignende.: 0

I tillegg er 37 hagler, som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990, blitt etterregistrert.