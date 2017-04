Inviterer til drodlemøte om lenvikrådmann

Lenvik-ordføreren ønsker å drøfte rådmannsalternativer.

For øyeblikket er det uvisst hvem som skal sitte i rådmannsstolen i Lenvik kommune i 2018 og 2019. Dette ettersom Margrethe Hagerupsens åremålsstilling utløper 31. desember i år. Ordfører Geir-Inge Sivertsen har i den anledning invitert gruppelederne i kommunestyret til et uformelt sonderingsmøte 8. mai for å diskutere saken.

– Utfordringa er jo at rådmannens åremål utløper i slutten av dette året, og det samtidig som vi er inne i en kommunesammenslåingsprosess. Det er bakteppet for at jeg ønsker å høre med gruppelederne hva man synes er lurest å gjøre og hvilken prosess det skal legges opp til, sier Sivertsen.

– Et drodlemøte?

– Det kan du si, og så får vi se hvem som kommer. Jeg har ikke fått tilbakemeldiger fra alle ennå.

Ordføreren understreker at det på sikt vil komme en formell sak om rådmannsstillinga til kommunestyret, formodentligvis i juni.

Tre alternativer

I invitasjonen har Sivertsen fremmet tre mulige alternativer til å få på plass en rådmann i de to årene, 2018 og 2019, før Lenvik går inn i en sammenslått Senja kommune. Alternativet ordføreren mener er mest hensiktmessig og naturlig er å forlenge åremålet til den sittende rådmannen med to år, da så fremst Hagerupsen sjøl sier seg villig til det. Alternativet som Sivertsen mener er nestbest er at en av dagens to kommunalsjefer i Lenvik, Rune Hoholm eller Bente Johnsen Karlsen, trer inn i stillinga. Det siste alternativet han peker på er å lyse ut rådmannsstillinga.

– Begynner dere ikke å få litt hastverk med å få avklart saken?

– Med hver måned som går haster det mer og mer, og i alle fall før sommerferien bør vi ha en avklaring på plass, mener Sivertsen.

Utlyser prosjektstilling

Ordføreren opplyser for øvrig at interrimsnemnda til de to kommunene som har vedtatt å slå seg sammen, Lenvik og Tranøy, er kommet et skritt videre i jakta på prosjektlederen som skal styre den administrative biten frem mot kommunesammenslåing.

– Utlysinga av denne stillinga er like om hjørnet. Vi lyser først og fremst ut stillinga som prosjektleder, men denne personen skal fortrinnsvis også inn i stillinga som rådmann i den nye kommunen, sier Sivertsen.

Den frittstående representanten Jasmin Agovic-Nordaas i Lenvik kommunestyre har tidligere advart mot å blande inn rådmannsbiten i utlysinga av en prosjektleder. Dette ettersom han mener at interrimsnemnda ikke har anledning til å ansette en rådmann. Interrimnemndas leder, Jan Fredrik Jensen, har imidlertid avvist at loven kommer til å bli brutt, og understreket at de i nemnda er klar over lovverket. Lenvik-ordføreren mener også at en slik utlysing er det eneste fornuftige å gjøre i den nåværende fasen.

– For vi har ikke mer enn tida og veien for å få denne prosjektlederen på plass, understreker Sivertsen.