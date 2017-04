I kveld blir det nytt utslipp av røyk fra smelteverket

Starter allerede i kveld.

Finnfjord smelteverk skal gjennomføre et større vedlikeholdsarbeid på ovner, kjeler og røykrenseanlegg tirsdag denne uken.

- For å kjøre anleggene forsvarlig ned i forkant av vedlikeholdsarbeidet, og tilsvarende opp igjen etter at arbeidet er avsluttet, vil det bli utslipp av røyk gjennom nødskorsteiner i perioden fra mandag 24. april kl 21:00 til onsdag 26. april ca kl 21:00, opplyser driftssjef Erlend Olsen ved Finnfjord AS i en pressemelding.

Smelteverket beklager de ulemper utslippet vil medføre for naboene.

Smelteverket opplyser at de vil kjøre på redusert effekt den tiden ovnene ikke er stanset for vedlikehold, for å minimere støvmengden.