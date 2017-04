Gjennomførte storkontroll hos fiskeri-bedrifter

Ingen tatt i storkontroll.

I Midt-Troms er det etablert et samarbeid mellom flere forskjellige etater for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Flere av disse gjennomførte fredag i forrige uke felles kontroller på Senja.

Både Arbeidstilsynet, Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll og Politiet var i sving hos fiskeribedrifter på Senja. Etatene var i kontakt med til sammen 28 arbeidstakere. Id-papirer, arbeidsavtaler, arbeidstid, lønns- og skatteinformasjon, samt innkvartering ble kontrollert, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Politiet fant ingenting som de vil følge opp. For Arbeidstilsynet og Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll gjenstår det en del etterarbeid med å gå gjennom dokumentasjon, men deres foreløpige vurdering er at bedriftene virker å ha tingene i orden.

- Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring som medfører alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig. Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes, sier tilsynsleder John Arve Skarstad i Arbeidstilsynet i pressemeldingen.

- Konsekvensene av arbeidslivskriminalitet virker også negativt for konkurransen i markedene. De seriøse bedriftene som ønsker å drive etter regelverket vil kunne få problemer hvis det kommer inn aktører som fordi de forsøker å omgå regelverket kan operere med en kostnadsramme de seriøse bedriftene ikke kan konkurrere mot, påpeker han.

Det er bakgrunnen for at etatene nå skal samarbeide tettere sammen.

– Myndighetene har derfor iverksatt en forsterket innsats for å luke ut de useriøse bedriftene fra markedet, og vi har i den forbindelse etablert en tverretatlig lokal samarbeidsgruppe i Midt-Troms som vil følge opp med flere kontroller fremover.