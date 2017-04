Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kort oppsummering fra nattens hendelser.

Kl. 00.39: Mehamn/Kjøllefjord: I Oksevågdalen står det et vogntog og sperrer begge kjøreretninger. Bilberging blir varslet, melder politiet i Finnmark.

Kl. 01.09: En av fem nordmenn sier de vurderer å slutte i jobben for å skape sin egen arbeidsplass, viser en ny arbeidsmarkedsanalyse, melder NTB. Les mer her.

Kl. 03.12: Bilberging utgikk da vogntoget kom seg videre for egen maskin etter at det ble strødd på stedet, opplyses det videre.

Kl. 03.27: Politiet etterlyser fører av sølvfarget personbil som har kjørt utfor i Idrettsgata ved Leknes og påført skade på parkert bil, rundt midnatt, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 04.41: Etter at 97 prosent av stemmene i Frankrike er opptalt, viser resultatet at sentrumspolitikeren Emmanuel Macron får mest støtte med 23,9 prosent, melder NTB. Les mer om presidentvalget her!

Kl. 05.14: Det brant på Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn i Telemark etter en eksplosjon inne i fabrikken. Det er ikke gass på avveie, og naboer blir ikke evakuert, melder NTB. Les mer her.