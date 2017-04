Avdelingsleder ved bygdetunet i Øvre Salangen, Frode Hansen, sier de har sperret av fjøsen etter at den fallt sammen.

Den verneverdige kulturhistoriske fjøsen på bygdetunet i Øvre Salangen kollapset søndag.

- Vi hørte plutselig at det smalt kraftig, og mens vi ser ut av vinduet kollapser hele fjøsen.

Det fortalte Tonje Gundersen som er nabo til Øvre Salangen Bygdetun.

- Trasig syn

Hendelsen fant sted rundt klokken 18.00 søndag, og avdelingsleder ved bygdetunet Frode Hansen fikk raskt beskjed om hendelsen. Han dro rett til stedet.

- Det var et trasig syn som møtte meg. Fjøsen har to etasjer, og hele andre etasje hadde kollapset, forteller Hansen.

Han forteller at det er et fjøs som er flyttet dit, men at han ikke vet nøyaktig hvor det kommer fra eller hvor gammelt det er.

- Andre etasje er rekonstruert og er en ny konstruksjon fra begynnelsen av 80-tallet, mens første etasje er en autentisk konstruksjon som ser relativt intakt ut, sier Hansen.

- Vet ikke årsaken

Avdelingslederen vet foreløpig ikke hva som er årsaken til at etasjen i den verneverdige fjøsen kollapset.

- Det er alt for tidlig å si hva som er årsaken, men vi konstaterer at på de øvrige byggene på bygdetunet er det nesten ikke snø på taket.

Hansen sier de har fått dokumentert skadene og saken er nå oversendt forsikringsselskap. Bygdetunet er ikke åpent for publikum om vinteren.

- Men det er satt opp sperrebånd rundt fjøsen slik at ingen skal gå inn på området, sier Hansen.