Helt på siden 22.4.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

En mann i 30-årene er av Senja tingrett idømt 24 dager i fengsel og en bot på 15.000 kroner for å ha satt seg i bilen og kjørt omlag ti meter med 1,66 i promille, melder Folkebladet. Med en slik meterpris hadde det nok vært betydelig billigere å bestille en taxi.

Ingen annen fastlege i Midt-Troms har flere pasienter på venteliste enn Yngve Silsand. Med hele 245 «på vent» for å få han som fastlege, er Yngve Silsand en soleklar vinner, foran Elisabeth Kristoffersen Skogheim som har 63 på sin venteliste, melder Folkebladet. Det må kalles en overlegen seier for fastlegen fra Silsand.

Tidligere ordfører i Lenvik kommune, Martin Næss, har trukket én eiendom ut av Tårnelv vald for storviltjakt under henvisning til en paragraf i forskrift om forvaltning av hjortevilt, melder Folkebladet. – Hjort er hjort, og gjort er gjort, nå er det for sent å angre, sier Martin Næss.

Elevene i femte-, sjette- og sjuendeklasse ved Berg skole i Senjahopen serverte både portugisiske klippfiskeboller og bacalao for 90 gjester på ungdomshuset, melder Folkebladet. Det er imponerende — for det er sikkert et enormt arbeid å klippe all fisken som skal til, for ikke å snakke om de som har ansvaret for å baka laoen...!