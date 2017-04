Risikerer inntil ti års fengsel

Mannen i 20-årene som knivstakk en mann på Sjøvegan løslates søndag. Siktelsen mot mannen har ei strafferamme på inntil ti års fengsel.

I utgangspunktet ba politiet om fire ukers varetekt for mannen. Tingretten landet på to uker. Nå er det klart at politiet ikke ber om forlenga varetekt utover to uker.

Inntil ti års fengsel

Siktede nekter å si hvor kniven er Mannen som er sikta for knivstikkinga i Salangen nekter å fortelle politiet hvor han har kasta kniven.

– Varetektsfengslinga går ut 23. april. Etter ei vurdering har vi kommet til at vi ikke ber om forlenga varetekt for mannen, sier politiadvokat Anders Jæger til Folkebladet.

– Ett av argumentene for varetektsfengsling var gjentakelsesfare. Hva har endra seg?

– Vi har som sagt vurdert at vi ikke finner grunn til å forlenge fengslinga, svarer Jæger uten å utdype det videre.

– Kan du si noe om strafferammen?

Fikk to uker i varetekt etter knivstikking Mannen i 20-årene som er sikta etter knivstikkinga på Sjøvegan fikk to uker i varetektsfengsel.

I retten i 2017

– Han er sikta for grov kroppsskade med bruk av kniv. I utgangspunktet etter loven er strafferammen fengsel inntil 10 år. Men det betyr ikke at den siktede vil få så lang straff. Men dette er ordlyden i loven. Når man har valgt å bruke denne bestemmelsen er det ut fra at politiet mener det er en alvorlig sak, sier han.

– Når kan saken komme opp i retten?

– Det er vanskelig å si. Den er ikke ferdig etterforsket, det gjenstår noen skritt før den er ferdig. Så skal den vurderes av undertegnede som påtaleansvarlig før den sendes til retten. Det har litt med kapasiteten i domstolen å gjøre, men vi tar sikte på at saken kommer opp i retten i løpet av 2017, sier Jæger.

Politiet gikk til aksjon på Sjøvegan Politiet gikk til aksjon mot en adresse på Sjøvegan etter det som skal ha vært en kniv-episode mandag ettermiddag.

Jæger ønsker ikke å si noe om selve hendelsesforløpet siden saken ikke er ferdig etterforsket.