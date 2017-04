Nektet å stanse for politiet — må møte i retten

En 21-år gammel mann og en 19-år gammel kvinne er satt under tiltale for å ha brutt flere ledd i veitrafikkloven. Nå må de begge møte i retten.

Det var en novembernatt i fjor at mannen skal ha ført en bil fra Kjerran til Kvannåsen. Dette til tross for at han var påvirket av alkohol, ifølge tiltalebeslutningen.

Mannen hadde for øvrig ikke gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogn, heter det i tiltalebeslutningen.

21-åringen skal videre ha unnlatt å stanse for politiet, til tross for at det var gitt tegn om å stanse ved hjelp av blålys.

Det er flere ledd i veitrafikkloven paragraf 31 som er brutt. Blant annet:

«For å ha ført en motorvogn når han var påvirket av alkohol (ikke edru), eller medvirket til dette.»