Legger ned butikken etter to års drift

- Det er ikke stort nok marked her på Finnsnes.

Etter to års drift har Judy Pedersen bestemt seg for å legge ned butikken Judys Lille Under.

Undertøysbutikken ligger vis a vis Amfisenteret på Finnsnes.

LES OGSÅ: Storfornøyd med undertøystilbud

- Det er ikke stort nok marked her på Finnsnes for en slik nisjebutikk å stå alene. Jeg har lite fri og så er det for kostbart. Det koster mer enn det smaker, for å si det slik, sier Pedersen.

Driver videre hjemmefra

Men hun gir ikke opp helt.

- Jeg skal drive firmaet videre på hobbybasis hjemmefra, kombinert med andre jobber.

Mange har kanskje lagt merke til at Pedersen startet nettbutikk for Judys Lille Under for knappe to uker siden.

- Årsaken til at jeg nå har åpnet nettbutikk er for å få redusert varelageret betraktelig før jeg legger ned, sier Pedersen.

Hun stenger dørene allerede i slutten av måneden.