Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kort oppsummering fra nattens hendelser.

Kl. 00.12: Molde kino ble evakuert i forbindelse med en væpnet politiaksjon torsdag kveld. En mann er pågrepet, melder NTB. Les mer her.

Kl. 01.36: Sort hund funnet løpende løs på Sortland. Tas hånd om av finner. Vet du hvem som eier hunden, ring politiet på tlf. 02800, melder Midtre Hålogaland polidistrikt.

Kl. 01.50: En kvinne i Tysfjord som ble utsatt for gjentatte overgrep fra sin far, krever 8,2 millioner kroner i erstatning fra kommunen. Mandag starter rettssaken. Les mer her!

Kl. 02.28: Beruset mann i Tromsø ute av stand til å ta vare på seg selv innbrakt fra sentrum. Innsatt i drukkenskapsarresten, melder Troms politidistrikt.

Kl. 02.30: To personer i Tromsø anmeldes for urinering på offentlig sted etter å ha blitt tatt på fersken av en politipatrulje i Storgata, melder Troms politidistrikt.