«Sp stjeler velgere, Ap stjeler politikk»

Når Arbeiderpartiets landsmøte åpner i dag er det i visshet om at sjansen for et regjeringsskifte til høsten er stor. Men partiet virker også en smule desperat.

Partileder Jonas Gahr Støre kan berolige seg selv med at han har beredet grunnen for et rødgrønt samarbeid som gjør sannsynligheten stor for at han blir statsminister etter høstens valg. Men samtidig sliter partiet voldsomt på meningsmålingene, og taper titusenvis av velgere, spesielt til Sp. Flere målinger viser at partiet har sunket ned på et nytt og lavere nivå på rundt 30 prosent.

Senterpartiets tyveritokt av velgere rammer Ap verre jo lenger nord i landet du kommer. I øyeblikket kan Sp-toppen Sandra Borch fra Lavangen seile inn på Tromsbenken på Stortinget med god margin.

Hva svarer Ap med? Inntrykket er at de forsøker å «stjele» fra Sps distriktspolitikk. Det første var utspillet om å stoppe alle forsøk på tvangssammenslåing av kommuner. Nå lanseres forslaget om billigere bensin og diesel i distrikts-Norge. Lokallag fra flere kanter av landet står bak forslaget, som har gode muligheter til å bli tatt inn i partiprogrammet for kommende stortingsperiode. Og her møter Ap sin påtenkte regjeringspartner Sp på hjemmebane.

Kommunereformen, politireformen og sentralisering av Forsvaret er blant temaene Sp har tjent stort på med sin «nei til alt»-politikk. Dersom Ap kaster seg på samme bølge, vil partiet åpenbart slite med troverdigheten. Velgerne har neppe glemt at Ap har vært pådriver og igangsetter først og fremst for kommunereformen, men i tillegg også politireformen og sentraliseringen av forsvarsetableringer.

En annen utfordring for Ap er at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum framstår som svært tydelig, og får partiets politikk til å framstå som et valg mellom to klare alternativer. Her sliter Jonas Gahr Støre betydelig. Det vitner meningsmålingene om. Og Støres omdømme som en «tåkefyrste» som er vanskelig å få «tak på», har ikke blitt bedre de siste ukene. Å si at han framstår skarp og tydelig vil være en voldsom overdrivelse.

Partilederrollen er aldri viktigere enn i et valgår. Politikk er retningsvalg, prosesser og prioriteringer. Men i valgkampen er personer, og spesielt partiledernes prestasjoner, helt avgjørende. Jonas Gahr Støres landsmøtetale torsdag blir en syretest.

Minilederen: Bokåpning

Biblioteket i Kunnskapsparken på Finnsnes åpnet igjen onsdag etter sprengningsuhellet før påske.

Det ble ingen pang-åpning.