Slik blir været før helga tar til

Det ser ut til at man må stålsette seg én dag til, for meteorologene lover enda mer regn og grått vær.

For allerede torsdag morgen skal det ifølge siste oppdaterte værvarsel regne. Temperaturen legger seg på to grader dagen gjennom og sammenlagt skal det komme over syv millimeter nedbør i form av regn.

Til kvelds meldes det om oppholdsvær og to plussgrader ved kysten.

Innlandet får også nedbør i form av regn denne dagen. Her meldes det om nærmere seks millimeter. Temperaturen legger seg på null grader om morgenen og pluss fire grader til kvelds.

Det er betydelig snøskredfare i regionen.

Mildt

Men så snur været. Allerede fredag morgen lover meteorologene ved yr.no klart vær og ingen nedbør.

Temperaturen varierer mellom null grader om morgenen og pluss tre grader til kvelds. Det ser ut til å bli en dag fylt med solskinn. Meteorologene melder om lite til ingen vind denne dagen.

Innlandet får også et pent fredagsvær. Her loves det milde temperaturer og gode solforhold. Midt på dagen viser gradestokken fire grader.

Pent til helga

Ser man på været i helga, vil man i hele regionen få et ganske pent vær med milde temperaturer og gode solforhold.

Det varsles om temperaturer på rundt fem grader både lørdag og søndag. Så langt legges det heller ikke opp til nedbør disse dagene.

Meteorologene melder her også om lite til ingen vind.

- Til helga dreier det mot nord og vi får kaldere netter. Det vil bli sludd og snøbyger igjen. Det blir en uke med veldig urolig vær og en del nedbør i form av snø, sludd og regn, forteller meteorolog Geir Bøyum til avisa iTromsø.

Solskinn

Langtidsvarselet viser gode solforhold langt inn i neste uke. Temperaturen legger seg på mellom null og fem grader og varselet viser heller ikke noen form for nedbør.

Tre dager oppsummert:

TORSDAG: Sørlig frisk bris, stiv kuling utsatte steder. Om kvelden noe minkende. Litt sludd eller snø, mest først på dagen.

FREDAG: Østlig frisk bris utsatte steder, om kvelden dreiende nordøstlig. Skyet eller delvis skyet. Tidlig på dagen litt snø eller sludd lengst sør, senere på dagen spredt snø i indre strøk. For øvrig stort sett oppholdsvær.

LØRDAG: Skiftende bris, nordvest til dels liten kuling på kysten i sør. Skiftende skydekke. Enkelte snøbyger.