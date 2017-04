Siktede nekter å si hvor kniven er

Mannen som er sikta for knivstikkinga i Salangen nekter å fortelle politiet hvor han har kasta kniven.

Den sikta mannen ble varetektsfengslet i to uker med bakgrunn i bevisforspillelsesfare og/eller gjentakelsesfare. Om ikke politiet og retten kommer til en forlengelse i varetekt er han ute på mandag.

Nekter å fortelle hvor kniven er

I avhør med politiet har den sikta mannen knyttet seg selv til hendelsen. Et problem for politiet er at kniven eller stikkvåpenet ikke ble funnet. Det er politibetjent Geir Lunde ved Salangen lensmannskontor som etterforsker saken.

– Fortsatt er det slik at kniven er ikke funnet. Vi vet ikke hvor han har kasta den. Og den sikta mannen nekter å fortelle oss det. Vi har flere ganger prøvd å få han til å forklare hvor den er, men han nekter. Den kan jo være kasta overalt. Om noen finner en kniv eller har sett noe i denne forbindelse ønsker vi at de tar kontakt med oss, sier Lunde til Folkebladet.

– Hva betyr dette for etterfoorskningen?

– Vi skulle jo likt å vite type kniv og størrelse på den. Det kan ha en betydning om det er en liten lommekniv eller om det er en stor kniv. Eller om det er en lovlig eller ulovlig kniv, sier Lunde.

Styrker forklaringen

Mannen som ble knivstukket dukket selv opp på lensmannskontoret.

– De vitnene vi har snakka med styrker forklaringen til den fornærmede i saken. Saken er nå stort sett ferdig etterforsket. Vi har bare igjen et par supplerende avhør. Mye ble gjort i denne saken samme kvelden som det skjedde, sier han.

– Hva kan han forventa av straff om han blir kjent skyldig?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Vi må sjekke ut litt mer før vi kan si noe om dette, sier Lunde.