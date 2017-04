Reiselivsbransjens beste omdømme

Med 86 av 100 mulige poeng, seiler Hurtigruten inn til reiselivsbransjen beste omdømme.

Det kommer fram i omdømmemålingen RepTrak Norge, som gjennomføres av Apeland og Reputation Institute. Målingen tar for seg omdømmet til de 50 virksomhetene som er mest synlige i Norge.

Oppgang

Hurtigruten får i år 86 av 100 poeng i målingen, noe som er en oppgang på 2,5 prosent fra i fjor, skriver Apeland i ei pressemelding. Det er høyest blant bedriftene i reiselivsbransjen, og er kun slått av finn.no av de totalt 50 selskapene som er vurdert.

– Vi vil rette en stor takk til gjestene våre og til befolkningen langs kysten. At tilliten til Hurtigruten øker fra i fjor, er et tydelig signal om at de som reiser med oss nå for alvor merker resultatene av snuoperasjonen vi har gjennomført, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Fornyelser

Han trekker blant annet fram fornyelser gjennom matkonseptet Norway’s Coastal Kitchen og oppgradering av skip som noen av årsakene til at Hurtigruten holder seg høyt oppe på målingene.

– For hele Hurtigruten-laget er resultatet av omdømmeundersøkelsen en kjempeinspirasjon i arbeidet med å levere enda bedre, og fortsette satsingen på miljøvennlige løsninger og fremtidens opplevelsesturisme, sier Skjeldam