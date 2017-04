Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (43) lanseres som statsråd i en Støre-regjering.

Dersom Arbeiderpartiet får danne regjering etter høstens valg, trekkes Prestbakmo frem av VG-kilder som aktuell kandidat til rollen som samferdselsminister.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre (56) har nemlig allerede begynt å planlegge hvordan en regjering med ham som statsminister skal se ut dersom Ap vinner valget.

– Gjør meg tanker

Torsdag startet Arbeiderpartiets landsmøte.

– Når du er leder av Ap og har ambisjon om å bli statsminister, og tror det er et oppnåelig mål, så gjør jeg meg selvfølgelig tanker om det. Jeg stiller ikke uforberedt, sier Støre til VG om statsrådkabalen.

Kildene avisa har snakket med peker på flere sentrale vurderinger som blir viktige dersom Støre vinner valget og får sette sammen en ny regjering.

Både i Ap, Sp og SV anses det som mindre sannsynlig at SV vil gå inn i noen regjering etter valget. Dersom et tredje parti skal inn i en Ap/Sp-regjering, anses KrF som et mer sannsynlig alternativ.

Nye fjes

– Ap kan teoretisk regjere alene i et mindretall, men vi søker mot å få til et flertall med andre, sier Støre om dette.

En Støre-ledet regjering vil trolig bestå av mange kjente travere, men også en rekke nye fjes.

I Senterpartiet trekkes særlig to kvinner frem av VGs kilde: Liv Monica Stubholt (55) og Sigrun W. Prestbakmo (43). Sistnevnte altså som samferdselsminister.

Prestbakmo ble historisk da hun ble ordfører i Salangen i 2014, fordi hun da overtok ordførerkjedet fra ektemannen Ivar. Hun er utdannet barnevernspedagog og ansatt i Bufetat før hun ble ordfører.