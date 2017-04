Krevde at Ap oppfylte NATOs toprosent-mål

Målselv-ordfører Nils Ole Foshaug (Ap) med krav til landsmøtet i Arbeiderpartiet.

- Fra Troms Arbeiderparti har vi forslått for landsmøtet at NATO-målet om to prosent av BNP til forsvarsformål ikke bare må vedtas. Det må tidfestes en jevn opptrapping — til 2024, slik Norge har forplikta seg til. Det må til for å finansiere en troverdig landmakt, med helikopterstøtte, og evne til å utgjøre en troverdig territoriell terskel, sa Foshaug i sin landsmøtetale., ifølge en pressemelding.

I talen uttrykte Foshaug tilfredshet med at Arbeiderpartiet vil programfeste hær-helikopter lokalisert til Bardufoss i en egen skvadron, og la til at det samme bør gjøres for den dedikerte helikopterstøtten til spesialstyrkene.

- Arbeiderpartiet har gjennom sitt bidrag til forlik om langtidsplan for Forsvaret greid å dreie den i bedre retning for nasjonen Norge enn det regjeringen ville. Vi er imidlertid ikke fornøyd før landmakt og helikopter er ivaretatt på et forsvarlig nivå, sa han og påpekte at det var for galt om at investeringene på Bardufoss ikke skulle bli tatt i bruk.

- På Bardufoss er det de siste årene investert over en milliard for å utvikle Forsvarets hovedbase for helikopter og den nye hangaren ble tatt i bruk nå i januar. Disse investeringene må ikke kastes bort. Vedtaket om å etablere Forsvarets hovedbase for helikopter var designet av Arbeiderpartiet og kan ikke skrotes uten en grundig evaluering.