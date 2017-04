Stor interesse for "slottet" på Finnsnes

Det unike huset er et blikkfang på Finnsnes med sitt spesielle utseende. Nå er det til salgs.

Med to spir, tårn i toppen og mursteinsblokker er boligen i svingen på Strandveien 49 på Finnsnes et kjent blikkfang for forbipasserende. Nå er "slottet", som det blir kalt på folkemunne, ute for salg.

- Det er en veldig spesiell og unik bolig. Det er bygd på en annen måte enn det vi er vant til i dag, sier advokatfullmektig Francesca Vyvial hos Advokatfirmaet Eriksen.

Vernet som kulturminne

Boligen ble bygd i 1925, og ble renovert på 80-tallet.

- Det er veldig god romfølelse i rommene. Det er høyt under taket og veldig god plass og atmosfære, sier Vyvial.

Hele bygget er i betong og betongfasaden utvendig er vernet som kulturminne.

Tirsdag før påske ble huset lagt ut for salg.

- Det er et dødsbo, hvor avdøde har bodd i boligen helt frem til hun døde. Nå selger familien Selboe huset da de ikke ønsker å overta den selv, forteller Vyvial.

Hun forteller om stor interesse for boligen.

- Vi opplever stor interesse for bygget, både gjennom Facebook og med kontinuerlig nedlasting av prospektet. Vi har også fått flere henvendelser av folk som er interessert, sier Vyvial.

Trenger vedlikehold

Boligen ligger sentralt til på Finnsnes, og har en eiendom som inkluderer sjøtomt med to naust og brygge. Men selve boligen trenger vedlikehold.

- Det er en del vedlikehold og oppgradering som må gjøres, og vi oppfordrer folk til å ta en skikkelig titt på prospektet, sier Vyvial.

Prospektet er på over 80 sider.

Boligen er taksert til 2,8 millioner kroner, men har fått en prisantydning på 3,2 millioner kroner.

- Vi synes taksten er for lav i forhold til beliggenheten med gåavstand til sentrum. Samtidig er det også et fullt funksjonibelt hus som en kjøper kan flytte rett inn i, sier Vyvial.