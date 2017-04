Ordfører sjokkert over finaleplass

Av 151 deltakere i konkurransen, er Sjøvegan én av seks finalister som kan få besøk av VG-lista i sommer.

Det ble annonsert i en direktesending på VG-TV onsdag formiddag av jurymedlem Vegard Harm.

De andre fem finalistene er Fredrikstad, Dokka, Kristiansand, Leknes, og Sistranda.

Folkebladet-TV: Se Sjøvegan blir trukket ut her

- Folkefest

For i sommer skal som kjent VG-lista til to «Byer Extra». Harm forteller at man i utvelgelsen har lagt vekt på kreativitet og innsats.

- Det lyser gjennom at disse finalistene virkelig ønsker VG-lista på besøk, sier han.

I 2016 var det Førde som stakk av med seieren.

- Det var et nydelig arrangement - en folkefest, og jeg merket at det ikke var hverdagskost for dem, sier Harm, som var med på turnéen i fjor.

Konkurransen har foregått i sosiale medier og allerede er det også bestemt at de store byene Oslo, Trondheim, Bodø og Bergen får besøk av sommerkonserten.

- Hva? Hæ?

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo, får nærmest bakoversveis når Folkebladet gjør henne oppmerksom på finaleplassen.

- Hva? Hæ? Er det sant? Dette var veldig hyggelig. I år har vi sagt at innbyggerne må være aktive og vise fram sprell og moro. Det har de åpenbart klart, sier hun.

Sjøvegan var også en av finalistene i fjor, men trakk ikke det lengste strået.

- Nå må vi sette inn støtet. Jeg har selv vært for lite aktiv, men resten av innbyggerne har virkelig stått på, sier hun.

Lover sprell

- Hva skal dere nå gjøre for å få VG-lista på besøk?

- Vi må bare vise oss enda mer fram. Jeg tror det er ekthet og bredde som er nøkkelen, og det er nok der vi har levert så langt, svarer hun.

- Så du lover sprell fra din side?

- Ja, når vi først har kommet så langt, er det bare å fortsette, sier hun.