– Glad for å kunne åpne dørene igjen

Lenvik bibliotek åpner lokalene etter spregningsuhellet for to uker siden.

Dette kan biblioteksjef Kristin Strand Iden bekrefte til Folkebladet.

– Vi åpner i dag kl. 10 og det er vi veldig glad for. Mens vi har vært stengt har vi fått mange telefoner og henvendelser, så nå blir det veldig greit å kunne åpne, sier Strand Iden

Sprengningsuhell førte til sprekker i bærekonstruksjonen Deler av Kunnskapsparken på Finnsnes har stengt dørene etter et sprengningsuhell på Lundhaugen. – Vi har ikke den fulle oversikten.

Det var den 6. april at Kunnskapsparken måtte stenge dørene etter et spregningsuhell på Lundhaugen. Strand Iden kan fortelle at de har måtte gjøre noen grep i lokalene, ettersom barneavdelingen på biblioteket har vært mest berørt av uhellet.

– Alt er tilgjengelig for de som besøker oss, men vi har måtte stenge en del av barneavdelingen. Vi har flyttet på hyller og veggen er avstengt bak noen skillevegger i påvente av noe arbeid som skal gjøres der. Så arealet har skrumpet inn en del, men det skal vi nok leve med. Alle bøker er i alle fall tilgjengelig, sier biblioteksjefen.

Grunnet stengingen, har biblioteket også måtte se seg nødt å avlyse en rekke arrangementer. Denne uken har imidlertid kalenderen blitt fylt opp.

– Folk har vært nysgjerrige på hva som har skjedd og vi har måtte avlyse en del aktiviteter disse ukene. Biblioteket er et godt besøkt sted. De siste årene har vi hatt 80.000 besøk årlig, og det sier litt om trykket vi opplever. I dag har vi en skoleklasse som skal møte en forfatter. I morgen blir det konsert og forfattermøte på kvelden og fredag kommer bokbussen. Da skal også fylkesråd for utdanning komme og en ny forfatter blir å treffe i lokalene, forteller Strand Iden.

- Et sjeldent uhell, men vi tar det på alvor Det som ikke skulle skje skjedde. Nå er store deler av Kunnskapsparken stengt på ubestemt tid etter at en sprengladning torsdag påførte bygget betydelige skader.

Prosjektleder for Byparken Finnsnes, Yngve B. Lyngh forteller til Folkebladet at der er gjort noen tiltak på veggen.

– Det er gjort mindre tiltak med avstiving av veggen, på konstruksjonen. Så får vi en ekspert oppover i neste uke som skal gi oss de anbefalingene som er nødvendige for å foreta utbedring. Vi vet ikke enda hvordan vi skal håndtere dette før rapport fra ekspert, sier Lyngh.

– Er arbeidet på utsiden og innsiden stoppet helt frem til dette besøket?

– Vi er nødt til å vente på ekspertens råd før arbeiderne kan starte utenom-hus. Dette gjelder også utbedringer av kunnskapsparken. Begge forholdene stilles i ro til vi har fått ekspertens rapport om skadeomfanget og veien videre, avslutter Lyngh.

Skadeomfang

I en pressemelding fra Kunnskapsparken blir det informert om at skadeomfaget er begrenset til cirka 40-50 kvadratmeter av bakveggen, etter at eksperter i løpet av påsken har evaluert skadene.

– Det er gjennomført detaljerte undersøkelser av bygget, samt foretatt nødvendige forberedelser til de videre utbedringsarbeider gjennom avstivninger og forsterkninger i området ved og rundt den skadede veggen i biblioteket. Hele bygget kan derfor tas i normal bruk fra og med 18. april. Dette sier Ole-Martin Lund Andreassen, styreleder Finnsnes Eiendomsutvikling AS og utbygger for Byparken Finnsnes.

Videre opplyser Lyngh i pressemeldingen at helgens undersøkelser gir grunnlag for å tro at bygget ikke har fått skader i bærende konstruksjoner, utover det okale skadestedet.

– Helgens undersøkelser gir grunnlag for å tro at bygget ikke har fått skader i bærende konstruksjoner, utover det lokale skadestedet. Her er noen veggelementer skadet og muligens også tilliggende søyler. Det er montert opp avstivningsstag for å sikre stabilitet i konstruksjonen, når man nå skal gjennomføre ytterligere undersøkelser og utskiftninger. I neste uke vil det bli tatt en avgjørelse på hvordan utbedringen konkret skal gjennomføres. Det vil også bli vurdert og besluttet hvordan de gjenværende grunnarbeider skal ferdigstilles og samordnes med utbedrings arbeidende på Kunnskapsparken, avslutter Lyngh.