Ekstraordinært møte om kommunereformen

Mandag innkaller fylkesordføreren til ekstraordinært møte. Temaet er regionreformen.

I slutten av mars ble det kunngjort at regjeringa slår sammen alle kommunene på Senja med Lenvik. Det skjedde på et møte i Tromsø.

Fylkesordføreren i Troms kaller nå inn til ekstraordinær samling i fylkesting mandag 24. april.

– På sakslista står kun én sak, behandlinga av regionreformen, opplyser kommunikasjonssjef Knut Are Mortensen i Troms fylkeskommune.

Fylkestinget vedtok tidligere i vinter, i sak 01/17, at fylkestinget ville be om et ekstraordinært fylkesting så snart regjeringa la fram sin proposisjon om regionreformen.

Denne proposisjonen ble lagt fram torsdag 6. april.

Folkebladet-TV vil sende direkte fra møtet, som starter klokka 13 mandag.