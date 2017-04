Arctic Race gir gode kroner til næringslivet

Også i år kommer sykkelrittet Arctic Race of Norway innom Midt-Troms. Løper er gull verdt for næringslivet.

Norges største sykkelritt skapte i 2016 en meromsetning for norsk næringsliv på over 93 millioner kroner, ifølge en fersk rapport.

– Dette er en økning på 14 prosent fra forrige kartlegging i 2014. Ringvirkningene er nasjonale og gjelder alt fra tilreisende turister til kjøp av varer og tjenester, opplyser presseansvarlig Frederik Finnes i Arctic Race i ei pressemelding tirsdag.

Meromsetning

Innkjøp til og gjennomføringen av Arctic Race og Norway 2016, samt publikums oppslutning rundt arrangementet, bidro til en samlet meromsetning for norsk næringsliv på 93 millioner kroner.

Tallene fra rapporten, som er utarbeidet av selskapet Bedriftskompetanse, viser dermed en økning på 11,6 millioner kroner i meromsetning fra forrige rapport i 2014.

Rapporten er skrevet på grunnlag av undersøkelser gjort både under og etter selve arrangementet i august i fjor, og kartlegger både økonomiske ringvirkninger, regionalt samarbeid, kompetansebygging, beredskap, mediedekning og publikumsinteresse rundt det fjerde Arctic Race arrangementet gjennomført.

Stor økning

Ifølge rapporten utgjør store deler av meromsetningen, eller nærmere bestemt 38 millioner kroner, Arctic Race sine innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med arrangementet. Det er en økning på hele 11,4 millioner, eller nærmere 43 prosent, fra arrangementet i 2014.

Samlede kjøp fra leverandører i Nord-Norge lå på rundt 15 millioner kroner, mens kjøp av varer og tjenester i Sør-Norge er beregnet til rundt 10 millioner, inkludert underleveranser.

Tilreisende

Næringslivets merinntekter er i hovedsak knyttet til publikum, i første rekke tilreisende tilskuere.

Totalt er det beregnet at rundt 180.000 tilskuere fulgte løpet fra sidelinjen, av disse 33 000 tilreisende, som til sammen skapte lokal meromsetning på rundt 54 millioner kroner.

Dette er en økning på rundt 11.000 tilreisende tilskuere, og en økning på totalt 20.000 tilstedeværende tilskuere fra beregningene i 2014, heter det i pressemeldinga.

Folkebladet-TV: Her er 2017-etappene av Arctic Race

– Betydningsfullt

– Ikke så mange er klar over hvor betydningsfullt et sykkelritt som Arctic Race of Norway er for næringslivet og turismen. En folkefest som dette skaper ringvirkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt, noe vi har erfart etter gjennomføringen av i alt fire Arctic Race ritt sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal.

– Det økede samarbeidet imellom kommuner, idrettsforeninger og andre involverte er også noe vi ser gir positive ringvirkninger i regionen. At merinntektene i forbindelse med Arctic Race har hatt en så betydelig økning på to år, forteller oss at vi er på rett spor, sier han.

Årets Arctic Race of Norway har etapper både i Nordland og Troms, og arrangeres 10.-13. august.