Ras av innsigelser mot nytt boligfelt

Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen har alle innsigelser mot et planlagt nytt boligfelt i Trollvik i Lenvik kommune.

Det er Lenvik kommune som har sendt ut det private reguleringsplanforslaget for det planlagte boligfeltet "Hilmarfeltet sør" ut til offentlig ettersyn. Planforslaget, som det har vært arbeidet med i i over ti år, omfatter omlag 67 dekar i Trollvik og tilrettelegging for mellom 40 og 90 nye boliger.

Forslaget møter imidlertid motbør fra noen av høringsinstansene, den ene Statens Vegvesen som fremmer innsigelse med bakgrunn i at planforslaget ikke ivaretar nasjonale føringer innenfor trafikksikkerhet, miljøvennlig transport og samordnet bolig, - areal - og transportplanlegging i tilstrekkelig grad.

– I planforslaget er det sagt at manglende gang - og sykkelvei utgjør en ulykkesrisiko, men at dette blir ivaretatt når gang - og sykkelvei bygges. Det er per i dag ingen konkrete planer om å ferdigstille gang - og sykkelveien i nærmeste fremtid, for eksempel gjennom

kommunestyrevedtak eller i fylkeskommunalt budsjett, poengteres det i Statens Vegvesens begrunnelse.

Nok en innsigelse

Innsigelsen Troms fylkeskommune har fremmet går i samma gata som vegvesenets innsigelse.

– Fylkesrådet fremmer innsigelse grunnet manglende rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 263 fra planområdet og mot Finnsnes sentrum, heter det i et vedtak fylkesrådet fattet tidligere i april.

Fylkesrådet viser til at en boligutbygging av det omfanget reguleringsplan for Hilmarfeltet Sør legger til rette for, vil medføre at den trafikale situasjonen langs Trollvikveien utfordres ytterligere.

Hensynet til barn og unge

Fylkesmannen i Troms fremmer også innsigelser mot reguleringsplanforslaget. Dette med bakgrunn i at forslaget medfører manglende ivaretakelse av hensynet til barn og unge. Dette ved at barn og unge ikke er sikret tilfredsstillende muligheter for utendørs lek og opphold i planområdet.

– Det overordnede inntrykket er at er at planforslaget i sin helhet har store mangler i forhold til vurderinger av barn og unges oppvekstmiljø, heter det i fylkesmannens begrunnelse.

Det vises blant annet til at det i planforslaget er foreslått en akebakke på en lekeplass i en sving ned mot veien.

– Dette anser vi som utilfredsstillende og uakseptabelt da barns sikkerhet blir sterkt utfordret her. Det er ikke negativt å anlegge en akebakke i planområdet, men man kan ikke legge den med nedslagsfelt i nærheten av en vei, poengteres det fra fylkesmannens side.