Nok et godt år for trafikksenteret

Nord-Norsk trafikksenter har i mange år levert solide overskudd. 2016 ble intet unntak.

2016 ble ikke noe toppår omsetningsmessig, men en omsetning på nesten 27 millioner kroner er ikke dårlig heller for bedriften som driver med trafikkskoleundervisning. Faktisk økte inntektene med vel tre millioner kroner sammenlignet med året før.

Årsresultatet er heller ikke dårlig, et overskudd på 698.000 kroner. 2016 var ikke noe unaturlig år for Nord-Norsk trafikksenter sånn sett, for bedriften har levert solide overskudd i seks år på rad. Vi må faktisk helt tilbake til 2010 for å finne et resultat av det negative slaget, den gang et underskudd på 114.000 kroner. Omsetninga var imidlertid også bare knapt halvparten for seks år siden sammenlignet med i dag.

– Dette er kjempebra for senteret For andre gang har Nord-Norsk Trafikksenter AS halt i land rammeavtaler med Forsvaret.

Det gode 2016-resultatet henger nok sammen med at trafikksenteret i 2015 nok en gang halte i land rammeavtaler med Forsvaret.

- Dette er kjempebra for senteret. Vi fikk en slik avtale med Forsvaret første gang for fire år siden, og tilbakemeldingene vi har fått er at vi har gjort en kjempejobb. Det hjelper imidlertid ikke mye når det er snakk om offentlige anbud, da må det konkurranseutsettes, sa styreleder Rolf Andersen til Folkebladet den gang.

Nøkkeltall Nord-Norsk trafikksenter AS 2016:

Inntekter: 26.947.000

Driftsresultat: 1.521.000

Resultat før skatt: 912.000

Årsresultat: 698.000

Egenkapital: 6.434.000

Gjeld: 19.903.000