Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en oversikt fra politiets logger i politidistriktene natt til 2. påskedag..

Kl. 23.05: 20 bilførere ble kontrollert i en promille- og dokumentkontroll i Finnsnes sentrum. Samtlige var edru. Ett gebyr for manglende dokument.

Kl. 01.46: Mann i 30-årene pågrepet i Tromsdalen rundt midnatt. Kjørte bil i beruset tilstand. Hadde heller ikke førerkort. Fremstilt for blodprøve.

Kl 08.17: Påkjørt rein ved brua i Tennevika i Skånland. Renineier er varslet. Ingen bilister har meldt fra om denne påkjørselen,.

Røde kors melder at årets påske begynte rolig for hjelpekorpsene, men mye å gjøre i helga har gjort at påsken 2017 likevel har blitt en av de travleste på flere år. Hittil i påsken har Røde Kors hatt 217 oppdrag, mens Norsk Folkehjelp har registrert 46 oppdrag.