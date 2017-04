– Lenge siden sist vi hadde henteoppdrag

To ganger rykket hjelpekorpset til Finnsnes og omegn Røde Kors ut på henteoppdrag i påsken.

Da var det snøscootere som måtte til pers for å hente folk ned fra påskefjellet.

– Det var folk som ikke klarte å komme seg ned for egen maskin. Det ene oppdraget var på Kista, og det andre på Kvittind, forteller hjelpekorpsets leder, Joachim Danielsen.

Han forteller at det er noen år siden sist hjelpekorpset måtte dra ut på slike henteoppdrag.

– Utover det har vi ikke hatt mye å gjøre. Vi har vært i slalombakken på Finnsnes hver dag, og i den anledning har vi tatt oss av noen stykker som har vært litt uheldige. Der har det vel vært en tre-fire tilfeller.

Vafler på fjellet

Hjelpekorpset har også benyttet anledninga til å patruljere litt der folk har oppholdt seg i påskefjellet

– Vi har truffet på en masse trivelige og smilende skiløpere. Påskeaften var to av oss oppe på Kistekråa og serverte kaffe og vafler til de som kom forbi, et tilbud rundt 20 stykker benyttet seg av, smiler Danielsen.

Hjelpekorpset er tydeligvis flinke til å skape god stemning. I løpet av påska fikk de nemlig også lovens lange arm på kaffeslabberas.

– Vi så at politiet var på utsiden av Røde Kors-huset, og inviterte de like så godt inn på kaffe og kake. Sjokoladekaken gikk ned på høykant den, ler Danielsen.

Påska er høydepunktet

Denne påska har hjelpekorpset hatt sju stykker stasjonert i Røde Kors-huset på Finnsnes. Danielsen har vært fast inventar på påskevaktene siden 2011.

– Er det ikke kjipt å sitte påskevakt?

– Nei, for min del og for mange andre er dette blitt en tradisjon og et høydepunkt. Da er vi en gjeng her på huset og koser oss, ser på film, spiller brettspill og blir enda bedre kjent med hverandre, sier Danielsen.

For landet sett under ett hadde Røde Kors per søndag hatt 144 oppdrag for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), fire skredsøk for HRS og fem andre oppdrag.