– Høyeste nivået FIL noen gang har spilt på

Tar i mot Grorud hjemme i serieåpningen.

Finnsnes IL sesongåpner hjemme mot Grorud søndag, i det som er forventet å bli en knallhard andredivisjon i 2017.

Grorud har til sin egen lokalavis sagt at de ønsker å være med å kjempe om opprykk. Dermed er det alvor allerede fra første spark på ballen for FIL.

- Spissingen av denne ligaen gjør at dette blir det høyeste nivået Finnsnes IL Fotball noen gang har spilt på. Flere lag satser tungt foran denne sesongenm skriver FIL på sine hjemmesider.

FIL, som ble nummer to 2. divisjon i fjor, har hatt en god oppkjøring til sesongen, og rundet av treningskampene med å banke TIL 2 6-0 på alfheim for en uke siden. Til tross for dette er det ikke alle som regner med at FIL skal være med å sloss i toppen med blant annet den gamle storheten Ham-Kam.

– Det som er helt sikkert er at nivået på de svakeste lagene denne sesongen er langt høyere enn tidligere, hvilket betyr at det blir tøff kamp om hvert eneste poeng, påpekes det på FILs nettsider.

FIL-Grorud kan du følge live på Folkebladets nettsider fra klokken 13.55 (bak betalingsmur).