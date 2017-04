Mener hele havnebassenget må mudres

Havna i Botnhamn på Senja er grunn. Fiskarlaget Nord mener derfor at mudring må til snarest.

Styret i Fiskarlaget Nord har henvendt seg til Lenvik kommune med behovet om å få mudret hele havnebassenget i Botnhamn.

– Botnhamn havn har et betydelig antall brukere. Både mindre og større kystbåter har hjemmehavn i Botnhamn, i tillegg til at der er fiskebruk, småbåthavn og lakseinteresser. Vi har mottatt melding om at det er grunt og behov for mudring i hele havnebassenget. De større båtene kan oppleve å stå fast. Havneforholdene gjør det vanskelig å bruke havna, og medfører risiko for skade på fartøy, opplyser fiskarlagets leder, Jon-Erik Henriksen i et brev til kommunen.

Han er positiv til signalene fra kommunen om at det allerede er planlagt å gjennomføre mudring i havna i Botnhamn.

– Vi vil likevel med dette anmode om at prosjektet prioriteres og igangsettes så snart som mulig, skriver Henriksen, som ber om at fiskarlaget holdes orientert om fremdrifta i saken.