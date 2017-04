Her fikk en bedrift ubudne gjester "på døra"

Natt til lørdag forsøkte tyver å ta seg inn i Eik-senteret på Andslimoen.

– Det stemmer at vi opplevde et innbruddsforsøk natt til lørdag, sier daglig leder av Eik-senteret, Kjetil Melkild.

Ettersom han er på påskeferie har han kun blitt informert om situasjonen per telefon.

– Jeg har ikke full oversikt, men det var i hvert fall knust et vindu og noen greier. Vi har hatt et par mann til å sjekke om noe er borte, men så langt kan vi ikke se at noe er stjålet, sier Melkild.

Teorien er at de ubudne gjestene forlot området da innbruddsalarmen gikk av.

– Det var vektere som rykket ut da alarmen gikk, og da de kom til stede var det ingen der.

– Har dere anmeldt forholdet?

– Jeg er usikker på om byggeier har gjort det allerede, men jeg regner med at vi tar en prat med politiet på tirsdag når påsken er over, sier Melkild.

Bare én gang tidligere har Eik-senteret opplevd forsøk på innbrudd.

– Det var for mange år siden, og det var vel egenltig ikke et reellt innbruddsforsøk, men mer et rop om hjelp, forteller Melkild.