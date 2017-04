Gir midler til skilting av turstier

Flere turstier i MIdt-Troms merkes.

For femte året på rad bevilges det fylkeskommunale midler til skilting og merking av turruter i Troms, gjennom turskiltprosjektet «Det skal merkes i Troms» . Fylkesrådet har fordelt 900.000 kroner til prosjekter som skal bidra til økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg, heter det i en pressemelding fra Troms fylkeskommune.

– Viktigste anlegg

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Troms fylkeskommune, og følger den nasjonale standarden for utforming av skilt og informasjonstavler. Slik skapes en gjenkjennbar infrastruktur.

– Turveier og turstier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Skilting bidrar til å synliggjøre og senke terskelen for å bruke disse. Gjennom skilting fra eksempelvis sentrum i tettsteder og byer blir turrutene mer tilgjengelige. Turskiltprosjektet er således med på å heve standarden på turområdene i fylket, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap) i pressemeldingen.

Flere hundre kilometer med turstier og turveier er skiltet og merket i Troms de siste fem årene. 138 turskiltprosjekter har fått støtte i perioden. I Kartverkets kartbase rettikartet.no oppdateres oversikten over alle turrutene i Troms etter hvert som de er ferdig skiltet og merket og klar til bruk.

Disse får midler

– I 2017 blir flere turruter i Midt-Troms, Gratangen, Harstad, Storfjord, Ibestad, Tromsø og Balsfjord merket og skiltet. Innsatsen de frivillige gjør for å tilrettelegge for allmennheten er imponerende. Dette er siste året Gjensidigestiftelsen er inne med tilskudd over denne ordningen, men fylkeskommunen ønsker å fortsette satsingen framover, sier fylkesråd Ørnebakk.

Følgende har fått midler i Midt-Troms:

- Skilting av tursti til Tørrfurua og stier i Nedre Bardu (37.000 kr.)

- Skilting av turstier til Hamnneset og Tetinden (15.000 kr.)

– Skilting av turstier i Nordre Torsken (15. 000 kr.)

- Skilting av turstier og skiløype i Sørreisa (118.000 kr.)

- Skilting turstier fra Brøstadbotn til Børingen (59.000 kr.)

– Skilting av turstier, sykkel- og skiløyper i Silsandmarka (86.000 kr.)

- Skilting av turstier og sykkelstier i Tranøy (140.000 kr.)

- Salangen kommune har fått milder til turistinformarsjon (20.000 kr)

- Troms turlag har fått midler til skilting av tre ruter: Rostadhytta og nordover til Gappo - Golda, Jægervasshytta og i Skipsfjorden (94.000 kr.)