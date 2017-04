Fortviler over stadig utvidet jakttid

Vedtak fattet av Miljødepartementet legger kjepper i hjulene for forsvarets skyte- og øvingsvirksomhet.

I alle år har Blåtind skyte- og øvingsfelt blitt stengt for skarpskyting under elgjakta, det til tross for at en slik stenging har medført betydelig ulempe for Forsvaret og behovet for utdanningstid i skytefeltet. Et vedtak fattet av Miljødepartementet, om å utvide jakttida på elg frem til 23. desember, gjør imidlertid situasjonen fortvilende. Det fremkommer i et brev Thor Eirik Næss Bakken fra Forsvarsbygg har sendt til Målselv kommune og Troms fylkeskommune.

– Miljødepartementets vedtak betyr at grunneiere i Blåtind kan kreve full stopp i skarpskyting i 90 dager. Dette er kritisk for Forsvarets behov for utdanning av soldater, heter det i brevet.

Stadig utvidet jakttid

Forsvaret ervervet rettigheter for Blåtind skyte- og øvingsfelt i 1981. Den gang var elgjakta på bare 14 dager, men har opp gjennom årene økt jevnt og trutt. Nå som Miljødepartementet har vedtatt å øke jakttida til 90 dager, har Forsvarsbygg henvendt seg per brev til alle grunneiere i Blåtind skyte- og øvingsfelt i den hensikt å forsøke å få etablert en minnelig avtale som ivaretar begge parters behov. Forsvarsbygg har imidlertid så langt bare fått tilbakemelding fra et enkeltstående jaktlag.

– På grunn av tiden som gjenstår fram til jaktstart, ser ikke Forsvarsbygg noen annen mulighet enn å søke om at jakttiden i feltet ikke blir utvidet, skriver Bakken.

Forsvarsbygg ber Målselv kommune om å søke Troms Fylkeskommune om at jaktslutt for elg i området innenfor Blåtind skyte- og øvingsfelt settes til 31 oktober eller tidligere. Dette for at den fastsatte jakttida ikke skal bli til hinder for Forsvarets utdanning av soldater.

Må bety mer

Hensikten med Miljødepartementets vedtak skal være å sikre nødvendig uttak av elg, slik at stammen forvaltes i henhold til ønsket avskytningsplan. Bakken viser sånn sett til at vedtaket om utvidet elgjakt har lite med jegeres rekreasjonsoppnåelse å gjøre.

– Avskytning i dette området har så vidt Forsvarsbygg kjenner til alltid vært god, så en ikke utvidet jakttid i dette begrensede området kan neppe ha noen nevneverdig betydning for vedtakets hensikt. Forsvarets behov må uansett kunne forventes å bety mer i denne sammenheng, poengteres det i brevet.