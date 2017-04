Dette skjedde i natt mens du sov

Det har ikke skjedd de helt store tingene i våre politidistrikt i natt.

Kl. 22:18: Politiet gjennomførte en fartskontroll på Veggfjellet lørdag kveld. En bil ble målt til 110 km/t i 90-sona. Samme fører hadde ikke gyldig førerkort. Sak opprettet.

Kl. 00:25: Arrangementet på Folkvang på Sortland, som skulle være rusfritt, var dessverre ikke rusfritt. Flere personer i 16- og 17-årsalderen var godt beruset. Politiet var nødt til å avslutte arrangementet og sendte hjem deltakerne.

Kl. 04:05: En person pågrepet idet han var utagerende og slo til flere personer i Storgata i Tromsø. Politiet brukte pepperspray på mannen.

Røde Kors kan melde om en rolig påske over hele landet så langt. De har behandlet 62 skader, deltatt i 14 henteoppdrag og en pågående leteaksjon påskeaften. Det er under gjennomsnittet for de siste årene.

I tillegg kan det jo nevnes at 31 bilførere ble kontrollert i en promillekontroll på Finnfjordeidet lørdag ettermiddag. Alle var edru og fikk fortsette på sin ferd.