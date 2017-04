Verdensstjerner kommer til fjellandsbyen

Andras Bakkerud, Henning Solberg og Fredric Aasbø kommer alle til fjellandsbyen 22. juli.

For alle som er glad i fart, dekkrøyk og motorsport er det bare å sette av 22. juli. I flere år har det blitt arrangert bakkeløp i rallycross i Målselv fjellandsby. Til sommeren tar løpet imidlertid et nytt steg når verdensstjerner som Andreas Bakkerud, Henning Solberg og Fredric Aasbø alle kommer.

– 22. juli kommer jeg til Bardufoss for å kjøre bakkeløp i det som ryktes er landets fineste bakkeløpstrasé, sier Bakkerud i en film som er lagt ut på bakkeløpets Facebook-sider (krever innlogging.)

Mens både Bakkerud og Solberg er kjent fra rallycross og rally, er det drifting Fredric Aasbø er kjent for, hvor han ble verdensmester i 2015. Aasbø har også spilt inn flere scener i Børning-filmene. Dermed kan nok publikum forvente et forrykende show, bokstavelig talt.

- Jeg sitter forhåpentligvis i den ordentlige X-trackbilen til Martin Schanche, så da skal det bli vanskelig å slå meg opp den bakken, gliser Henning Solberg i den samme videoen.

– Stolt

Jan Helge Nilssen i arrangørklubben KNA Troms er veldig fornøyd med at de store stjernene tar turen. Han bruker påskeferien på hytta i fjellandsbyen, og han legger ikke skjul på at han er glad for utviklinga.

– Jeg er litt stolt over dette. Dette er veldig tøft for hele motorsport-miljøet her i Nord-Norge. For oss som er glad i motorsport er dette som om Marit Bjørgen skulle komme hit for å gå på ski, sier Nilssen til Folkebladet.

– Vi har også noen flere nasjonale bilsportlegender som har sagt at de ønsker å komme, men alt er ikke avklart der enda, legger Nilssen til.

Vil ha bakkeløpet TV-overført - les saken her.

Mens det jobbes med at Hennings Solberg skal kjøre Opelen Martin Schanche en gang rattet rundt i rallycross-EM, er det ikke kjent hvilket kjøretøy Andreas Bakkerud skal delta med.

Fra alle kanter

Og siden nyheten ble sluppet i en video på Facebook fredag kveld, har påmeldingene bokstavelig talt rydd inn.

– Vi har fått påmeldinger fra Trondheim, Ålesund, Sverige og Finland for å nevne noen steder. I år har vi valgt å kun arrangere bakkeløp for rallycross, og ikke bilcross, da det ikke er så mange bilcross-førere som har deltatt tidligere år, forklarer Nilsen.

Svensk stjerne skal løfte bakkeløpet til nye høyder - les saken her (bak betalingsmur).

– Vi har satt et tak på 50 biler, og så håper vi jo lokale førere børster støvet av bilene sine og benytter muligheten og stiller opp.

Drifting

Mens bakkeløpet foregår på lørdag, skal det arrangeres flere ting i forkant av løpet. Torsdag skal drifteren Aasbø delta på et arrangement på Nord-Norsk Trafikksenter på Aspelund, som arrangeres i samarbeid med NMK Midt-Troms.

– Vi har i alle år fått mange spørsmål fra driftere om å få kjøre i bakkeløpet. Så nå blir det et arrangement med Aasbø på Aspelund på torsdag, så da er det nok mulig både å lære noen triks og se hvordan en verdensmester gjør ting, påpeker Nilssen.

– Det er jo stor interesse for drifting her, så kanskje kan vi på denne måten være med på å blåse litt liv i miljøet, legger han til.

Det skal også planlagt at det skal være et show på torget på fredag, hvor blant annet Aasbø skal delta. Jobben med detaljene rundt dette starter nå etter påske.

– Det viser at det ikke bare er i Oslo de kan få til ting. Jeg håper at vi kan lage et så bra arrangement at når folk, både herifra og sørfra, reiser fra arrangementet søndag er det eneste de tenker på hvilken dato dette arrangementet finner sted igjen neste år, avslutter Nilssen.