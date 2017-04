Dette skjedde mens du sov i natt

Slik fortonet natta seg i regionen.

Natt til påskeaften har det vært lite å gjøre for politiet i denne regionen. Midtre Hålogaland meldte om at de hadde en rolig natt.

På morgenkvisten i dag meldte etaten imidlertid om at to hunder hadde rømt i Salangen.

- Eier av to engelske settere melder at de har rømt. Folk som kommer over dem bes varsle politiet slik at de kan innhentes, skriver politiet på sin Twitter-konto.

Troms politidistrikt kunne i natt melde om at en person ble satt i arresten i Tromsø på grunn av ordensforstyrrelse på et utested i Tromsø.

- Politiet oppretter sak, skriver etaten på Twitter.