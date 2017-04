Bes om å bosette færre

Som regel ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) kommunene om å bosette flere flyktninger. Nå er ståa den motsatte.

Lenvik kommune har vedtatt å bosette 65 flyktninger i 2017, og at 15 av disse skal være enslige mindreårige flyktninger. Nå ber Imdi kommunen om å redusere sitt vedtak om bosetting av flyktninger.

– IMDi ber nå om at fire plasser forbeholdes bosetting av enslige mindreårige over 15 år i 2017, skriver regiondirektør Dulo Dizdarevic i Imdi i et brev til kommunen.

Han påpeker videre at det totale antallet flyktninger som Lenvik skal bosette i år er 50, hvorav altså fire er enslige mindreårige.

Mindre bosettingsbehov

Forespørselen fra Imdi skyldes ikke noe Lenvik kommune har gjort, men at behovet for bosetting av flyktninger og da spesielt enslige mindreårige er redusert.

– Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger, og oppgavene er store også i 2017. Imidlertid er det færre enslige mindreårige asylsøkere som ankommer landet, og færre av de som er kommet innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, heter det i brevet.

700 enslige mindreårige

Basert på oppdaterte prognoser for bosettingsbehov fra Utlendingsdirektoratet, er måltallet for bosetting av flyktninger i 2017 justert til 12.000.

– Kun 700 av disse er enslige mindreårige flyktninger under 18 år. Om lag 40 prosent av de enslige mindreårige er under 15 år.