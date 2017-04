Ny mobil-app gir økt sikkerhet

Ny app gir økt sikkerheten i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten.

Å lande på et ukjent sted med helikopter, ofte i mørket og med dårlig sikt utgjør en betydelig risikofaktor for de som jobber i luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Opp gjennom årene har det vært flere alvorlige hendelser knyttet til denne delen av oppdragene. Men nå kan en ny app og et par tastetrykk bidra til å gjøre landingene langt tryggere enn før, skriver Luftambulansetjenesten ANS i en pressemelding.

- Med bruk av mobil, nettbrett og PC kan våre mannskap nå laste ned detaljerte kart og satellittbilder av forhåndsdefinerte landingsplasser i hele landet. Der er lyktestolper, spenn og andre lufthindre i området registrert og tydelig markert. Til de kartlagte landingsplassene har vi også lagt inn flyfoto og annen informasjon som er viktig for sikker flygning, sier prosjekteier og operativ rådgiver i Luftambulansetjenesten ANS, Roy Inge Jenssen, i pressemeldingen.

Ulykke førte til appen

I 2014 havarerte et luftambulansehelikopter under landing på et oppdrag ved Sollihøgda nord for Drammen. To personer omkom, og en ble hardt skadet. Statens havarikommisjon for transport ga i sin rapport etter ulykken to sentrale anbefalinger, økt bruk av forhåndsdefinerte landingsplasser og satsning på utvikling av hinderdatabaser.

Luftambulansetjenestens nasjonale oversikt over landingsplasser er et direkte svar på kommisjonens oppfordring, heter det i pressemeldingen.

- Nå kan helikoptrene våre møte bilambulanser, hente pasienter og plukke opp og sette av redningsmannskaper på en tryggere måte enn før. Det gir økt sikkerhet og bedre koordinering mellom de ulike leddene i tjenesten, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Flere får tilgang

Det elektroniske verktøyet er laget i samarbeid med 330 skvadronen, og selskapene Lufttransport RW AS og Norsk Luftambulanse AS som flyr i luftambulansetjenesten.

Landets 13 ambulansehelikoptre og seks redningshelikoptre tar nå dette sikkerhetsutstyret i bruk. Etter hvert skal politihelikoptrene og andre helikoptre i Forsvaret få tilgang til app-en. Den skal også tilbys luftambulanse- og redningshelikoptrene i Danmark, Sverige og Finland.