Kjørte motorsykkel uten hjelm

I tillegg til fraværet av hjelm, manglet motorsyklisten fra Lenvik førerkort og kjennemerker. Nå er han dømt til betinget fengsel i 18 dager.

FINNSNES: I tillegg må mannen i begynnelsen av 30-årene betale en bot på 17.500 kroner. Det fremkommer i en dom fra Senja tingrett.

Den ulovlige motorsykkelturen fant sted på Silsand i oktober i fjor, midt på ettermiddagen. Lenvikmannen erkjente ikke skyld for forholdet, og forklarte i retten at han den aktuelle dagen hadde vært hjemme fra jobb på grunn av smerter i ryggen. Han påpekte at han av den grunn tilbrakte hele dagen i senga. Senja tingrett festet imidlertid ikke lit til forklaringa.

Observert av politimann

Tingretten la i stedet avgjørende vekt på forklaringa til en politibetjent, som var vitne til motorsykkelkjøringa.

"Politibetjenten forklarte at han ble oppmerksom på en motorsykkel som kom kjørende mot han. Føreren hadde ikke hjelm og motorsykkelen var uten kjennetegn", heter det i dommen.

Sikten var god, og politibetjenten kjente igjen mannen på motorsykkelen. Politimannen hadde god kjennskap til han fra tidligere, blant annet ifra oppdrag som politibetjent på byen og fra ransaking. Retten anså forklaringa som troverdig.

"Retten anser det som utelukket at XXX som er politibetjent ville anmelde et forhold han ble oppmerksom på i fritiden sin, samt risikere å forklare seg uriktig for retten dersom han ikke var sikker".

Manglet førerkort

Det var ikke bare hjelm og kjennemerker mannen manglet under kjøreturen i oktober i fjor, men også førerkortet. Han var nemlig fratatt førerkortet i fire år i forbindelse med promillekjøring på firhjuling. I dommen fremkommer det også at han tidligere er bøtelagt tre ganger for brudd på veitrafikkloven.

Mannen ble med det, i tråd med Riksadvokatens rundskriv, dømt til 18 dager betinget fengsel, samt ilagt en bot på 17.500 kroner. Mannen må også betale 3.000 kroner i saksomkostninger.