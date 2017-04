Inviterer til folkemøte om reguleringsplan

Inviterer til folkemøte etter påske.

For innbyggerne i Målselv er det bare å sette av torsdag 20. april. Da blir det nemlig folkemøte i Takelvdalen grendehus om reguleringsplanen E6 Olsborg-Heia, skriver Målselv kommune på sine nettsider.

– Statens vegvesen har i samarbeid med Målselv og Balsfjord kommune utarbeidet reguleringsplan for E6 Olsobrg-Heia, skriver kommunen.

Blant annet legges det for delstrekning 2 Olsborg–Solør ut to alternative versjoner for veglinje og plankart.

– Alternativ 1 omfatter en plan for forbikjøringsfelt mellom Høgtun og Sollia, alternativ 2 omfatter en plan uten forbikjøringsfelt.

Hvilket av de to alternativene som velges vil bli avgjort etter at høringsperioden er avsluttet.

