Her skal det åpnes restaurant

Asian Cuisine blir det nye tilskuddet til Finnsnes sitt restauranttilbud.

Asian Cuisine AS, et nyregistrert selskap med restaurantdrift som formål, ble registrert i Brønnøysundreistrene for kort tid siden. Jiliang Huang, som er opplyst å være selskapets daglige leder, bekrefter restaurantetableringa overfor Folkebladet.

– Men vi åpner nok ikke før omlag to måneder, sier Huang.

Asiatisk mat

Selv om menyen ikke er satt ennå, opplyser Huang at den nye restauranten vil by på et bredt spekter av asiatiske retter.

– Det blir japansk, koreansk, kinesisk og noe thaimat. Jeg tror det blir spennende, sier Huang.

Den nye restauranten skal holde hus i "Snoopy"-bygget, i lokalet som sist huset en oriantalsk dagligvarebutikk. Lokalet skal pusses opp før restauranten åpnes.

Kjenner Finnsnes

Huang bor i dag i Tromsø. Det er imidlertid ikke helt tilfeldig at det er på Finnsnes det startes opp en restaurant.

– Jeg har bodd på Finnsnes i nesten ti år, og kjenner byen godt. Vi driver ingen restauranter her i Tromsø, for vi vil starte i Lenvik først, sier han.