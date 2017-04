Deler ut millioner til friluftsliv

Fylkesrådet har fordelt over tre millioner kroner til 87 friluftslivsaktiviteter og 47 tilrettelegginger for friluftsliv i nærmiljøet.

Samlet beløp til friluftslivsaktiviteter er på 1.845.000 kroner, og er sammensatt av midler fra Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune, mens beløpet på 1.407.000 kroner til tilretteleggingstiltak er fylkeskommunale midler. Søknadene er imøtekommet med hele eller deler av søknadsbeløpet, skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

- Formålet med midlene er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Dette er populære tilskuddsordninger og mengden av innkomne søknader viser at det er stor aktivitet rundt om i hele fylket. Gjennom tildelingene til lokale lavterskeltiltak ønsker Troms fylkeskommune å støtte opp om det store engasjementet både når det gjelder aktivitetstiltak og tilrettelegging av friluftsområder, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap), i pressemeldinga.

Bidragsytere

Friluftslivsorganisasjonene, frivillige lag og foreninger og friluftsrådene er svært viktige bidragsytere i dette arbeidet, påpekes det i pressemeldinga.

Tilrettelegging av friluftslivsområder bidrar til å øke tilgjengeligheten og redusere slitasje. Gapahuker, klopper, bord og benker, bålplasser, enkle bruer, tilrettelegging rundt kulturminner, utsiktspunkt er blant tiltakene som støttes.

Får støtte

I Midt-Troms har blant annet disse tiltakene fått støtte:

– Midt-Troms friluftsråd får til sammen 161.500 kroner til blant annet friluftskoler og camp, turkalender og friluftsliv og psykisk helse og 161.000 kroner til diverse fysisk tilrettelegging for friluftsliv (bord, benker, klopping og gjerdetrapper, besøkskartlegging).

– Torsken turgruppe får til sammen 12.000 kroner til høst- og våraktivitet.