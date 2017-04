Helt på siden 12.4.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Elever ved Finnsnes ungdomsskole vant den populære Klassequizen til NRK Troms, og nå venter landsfinale i Oslo i neste måned. Siden nynorskkunnskapene sikkert også er utmerket ved ungdomsskolen på Finnsnes, er det ingen grunn til å spørre seg quizleis det skal gå i finalen...!

Det faktum at Remy Kristiansen — tidligere journalist, lærer, kulturarbeider samt stødig bassist i band som Cunnycan, TIRB etc. — begynner å nærme seg 63, lar seg ikke koste under matten. Men den aldrende rockeren tar med firmaet Matte, medier og gøy AS grep for å tilby mattehjelp til elever som står i fare for å bli kalt inn på teppet til rektor. Kristiansen presiserer at husvask og risting av matter ikke inngår i tjenestene som tilbys under «gøy» i firmanavnet.

En dynamittladning påførte torsdag store skader på Kunnskapsparken, hvor det ble konstatert sprekker i bærekonstruksjonen og at den ene veggen i biblioteket ble forskjøvet ni centimeter inn i rommet. Det er smått utrolig at hverken CC Cowboys eller politiet synes å skjønne hvor Dynamitt-Harry er — for de synger fremdeles «ingen vet hvor Harry er, alle tror at Harry er død...»!

Etter at Senterpartiet nylig stjal Høyres slagord «Vi tror på Norge» og omskrev det til «Vi tror på HELE Norge», frykter KrF-leder Knut Arild Hareide at hvis KrF lanserte slagordet «Vi tror på Jesus», så ville Senterpartiet omgående gjøre det til sitt eget ved å si «Vi tror på HELE Jesus».