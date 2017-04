Dette skjedde mens du sov

Natta har ikke bydd på de store hendelsene, men et og annet drypp har det vært.

01.55: Meldte Midtre Hålogaland politidistrikt satte i gang en leteaksjon i området Rautinden ved Narvik etter en skiløper som var kommet bort fra turfølget sitt. Klokken 08.46 meldte politiet at personen var funnet i god behold.

05.40: NTB meldte at USAs føderale politi, FBI, i fjor sommer fikk en hemmelig kjennelse fra en domstol til å overvåke Donald Trumps valgkamprådgiver, Carter Page.

06.21: NTB meldte om at Nord-Korea varsler at det er rede for et atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon.

06.50: NTB meldte at Filippinske sikkerhetsstyrker har tatt livet av en Abu Sayyaf-topp, som mistenkes for å stå bak likvideringen av to canadiere og en tysker.

07.56: Meldte NTB et sjokkbrekk som fant sted i en elektrobutikk. Tyvene rygget en bil tvers gjennom døra på Elkjøp på Rotnes i Nittedal, og tok med seg diverse mobiler og nettbrett derifra.