Vil ha sidemål opp til vurdering

Utvalg for oppvekst og kultur skal ta stilling til om Lenvik kommune skal søke ei ordning med valgfritt sidemål.

Det er Frp som har bestilt en sak vedrørende valgfritt sidemål opp til politisk behandling. Bestillinga ble gjort i Lenvik kommunestyres desembermøte i fjor. I den anledning forhørte kommunalsjef Rune Hoholm seg nylig med kunnskapsdepartementet om det overhodet er mulig å søke å få gjennomført et prøveprosjekt der sidemålsundervisninga gjøres valgfritt i grunnskolen. Svaret derfra var ja, man må gjerne søke.

– Jeg skal forberede en sak om dette til utvalg for oppvekst og kulturs møte 27. april, opplyser Hoholm til Folkebladet.

– Vanskelig for veldig mange

Det er Ida Gårsth Hov (Frp) som står bak initiativet. Hun mener det er gode grunner for å søke ordninga med valgfritt sidemål.

– Det er mange elever som sliter med hovedmålet i dag, og det er derfor vanskelig for veldig mange når man i tillegg til hovedmålet må forholde seg til sidemål, sier Hov.

Hun mener det vil gagne mange elever dersom de gis anledning til å velge vekk sidemålet, noe som for de aller fleste i Lenvik kommune gjelder nynorsk.

– Da får man anledning til å bli bedre og tryggere på hovedmålet – bokmål – i stedet for å måtte slite med to målformer, sier Hov.

– Er det ikke tilstrekkelig at man i dag kan få dispensasjon fra sidemål dersom man har utfordringer?

– Man kan få dispensasjon for å få fritak for eksempel om man har lese- og skrivevansker eller dysleksi i dag, men så er det også veldig mange elever som befinner seg i en gråsone. For disse vil et valgfritt sidemål være til hjelp, mener Hov.

Eleven i sentrum

Frp-politikeren har ingen magefølelse på hvordan initiativet kommer til å bli mottatt i UOK.

– Det blir spennende, og jeg håper selvsagt på at flertallet stiller seg bak. En ordning med valgfritt sidemål er en form for tilpasset opplæring i praksis, noe som alle partier er for. Det handler om å sette eleven i sentrum, og tilpasse undervisningen rundt det, avslutter Hov.

På grunn av lav bemanning i Utdanningsdirektoratet i den stille uke var det vanskelig å få svar på hvor sannsynlig det er om Lenvik kommune får tilslag på en eventuell søknad om valgfritt sidemål. Fra presseavdelingen pekes det imidlertid på at det ikke er åpnet for deltakelse fra nye skoler i forsøksordninga med én eller to karakterer i norsk.