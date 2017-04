Ung mann må møte i retten for flere forhold

En 19 år gammel mann fra Midt-Troms må møte i retten for blant annet å ha vært i besittelse av narkotika.

Mannen skal ifølge tiltalebeslutningen også ha hatt flere voldelige utbrudd mot personalet på institusjonen han bodde på.

Det er statsadvokatene i Troms og Finnmark, ved politiadvokat med utvidet påtalekompetanse, Christian Hanssen, som har tatt ut tiltale mot den 19 år gamle tenåringen.

Kjøttkniver

Tidligere i år skal mannen ha oppbevart over 15 gram hasj. Han skal også ha brukt amfetamin, ifølge tiltalebeslutningen.

19-åringen skal videre ha fremmet flere trusler overfor de ansatte på institusjonen.

– Han uttalte blant annet at «hvis det ikke hadde vært for ungdomsplanen, så skulle han ha tatt de» og «at de skulle vært drept», poengteres det i tiltalebeslutningen.

Personalet fant for øvrig også, ifølge tiltalebeslutningen, to kjøttkniver under senga til 19-åringen.

Kastet stoler

Videre påpekes det at mannen skal ha kastet drikkeglass og krydderglass i gulv og vegger, slik at glassene ble kunst. Han skal også ha kastet soler og bord, slik at minst en stol ble ødelagt.

I en tilleggstiltalebeslutning framkommer det at den unge mannen også skal ha sparket over en oljeovn, knust bilder og kastet flere glass i veggen slik at de knuste.