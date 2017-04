Politiet mangler kniven

Politiet begjærer fire ukers varetektsfengsel av mannen som knivstakk en annen mann på Sjøvegan mandag. Ett av argumentene er at kniven mangler.

Folkebladet snakka med stasjonssjef Egil Sletteng i Narvik etter at han hadde hatt et møte med politiadvokat tirsdag

Begjærer fire uker varetekt

Mangler kniven

– Utgangspunktet vårt er fengsling i morra tidlig litt over klokka 09.00 i Ofoten tingrett med begjæring om fire uker varetektsfengsel. Det jobbes nå med å systematisere dokumenter og rapporter vi får inn. Vi hadde et godt samarbeid med Troms politidistrikt, betjenter fra Harstad og indre Troms samt folk fra Ofoten under aksjonen. Som stasjonssjef er jeg veldig godt fornøyd med den jobben politiet har gjort. Vi har også hatt et oppfølgingsavhør av siktede. Hvis vi kommer i mål med dette arbeidet innen klokka 15.00 i dag har vi en avtale med tingretten om å gå i retten klokka 17.00 i dag. Det gjør vi på grunn av påsken, sier Sletteng.

– Hva er begrunnelsen for begjæringen om varetektsfengsel?

– Generelt i denne saken er det bevisforspillelsesfare og/eller gjentakelsesfare. Når vi har et litt uklart hendelsesforløp er dette faste ting å gjøre. Jeg må også legge til at i denne saken mangler vi kniven, eller gjerningsredskapet som vi antar er en kniv. Jeg regner med at det er dette påtale vil bruke i retten, sier han.

– Har politiet fått et godt bilde av hva som skjedde?

Tidligere kjennskap til begge

– Den første forklaringen den siktede gir oss et bilde som knytter han til hendelsen, men det er detaljer vi ønsker å få på plass. Selv om han knytter seg selv til hendelsen og på en måte tilstår, så er det ting vi ønsker belyst, blant annet kniven. Vi vil komme til bunns i hendelsesforløpet i forkant, underveis og etter hendelsen, sier Sletteng.

– Kan du si noe om hvilke miljø de tilhører?

– Nei, det kan jeg ikke si noe om. Men jeg kan si at politiet har tidligere kjennskap til både siktede og fornærmede i saken, svarer han.

– Kan du si noen om alvorligheten og eventuelt hva den siktede kan få i straff?

– Nei, det kan jeg ikke uttale meg om nå. Det er jo det saken skal belyse. Vi vet jo ikke om det har vært trusler i forkant eller foranledningen til det som skjedde. Det vil komme opp i forklaringene og da endelig i en rettssak. Det alvorlige i saken er jo at en får en personskade som er utført med skarp gjenstand. Slikt sett er saken alvorlig. Foreløpig er det ikke tatt ut tiltale, så han er sikta i form av at han er knytta til handlingen, sier Sletteng.